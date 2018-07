Kvartálny zisk Microsoftu vzrástol skoro o 10 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Redmond 20. júla (TASR) - Americký softvérový koncern Microsoft oznámil za 4. kvartál obchodného roka 2017/2018 rast zisku na takmer 9 miliárd USD a prekonal tak očakávania trhov. K takmer 10-% rastu zisku prispel najmä dopyt po cloudovej službe Azure.Zisk Microsoftu dosiahol za 4. kvartál 2017/2018 (od apríla do konca júna) 8,87 miliardy USD (7,65 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 9,9 %. Upravený zisk na akciu (očistený o mimoriadne položky) dosiahol 1,13 USD oproti 1,06 USD v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že upravený zisk na akciu sa zvýši len na 1,08 USD.Tržby za posledný štvrťrok 2017/2018 vzrástli medziročne o 17 % na 30,09 miliardy USD. Aj v tomto prípade Microsoft prekonal očakávania ekonómov. Tí predpokladali, že tržby dosiahnu 29,21 miliardy USD.Podľa finančnej riaditeľky Microsoftu Amy Hoodovej k výraznému rastu celkových tržieb prispeli všetky segmenty. Najvýraznejšie však vzrástli tržby divízie cloudových služieb Intelligent Cloud, ktorá zahrňuje platformu Azure. Dosiahli 9,6 miliardy USD, čo znamená rast o 23 %. V prípade samotnej cloudovej platformy Azure sa tržby zvýšili až o 89 %.Tržby v segmente Productivity and Business Processes, ktorého súčasťou je aj softvér Office 365, sa zvýšili o 13 % na zhruba 9,7 miliardy USD. Nakoniec, tržby divízie More Personal Computing, ktorá zahrňuje operačný systém Windows, dosiahli približne 10,8 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 17 %.(1 EUR = 1,1588 USD)