Kvartálny zisk United Technologies klesol, prekonal však odhady trhov

New York 23. októbra (TASR) - Americký koncern United Technologies zaznamenal v 3. kvartáli medziročný pokles zisku, napriek tomu boli výsledky lepšie, než očakávali trhy. Priemyselný konglomerát ťažil najmä z vyšších tržieb za predaj leteckých komponentov, k čomu prispela rekordná výroba vo firmách Boeing a Airbus.United Technologies, ktorého produkcia zahrňuje letecké motory Pratt & Whitney, klimatizáciu Carrier či výťahy Otis, dosiahol za 3. štvrťrok čistý zisk 1,24 miliardy USD (1,08 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,54 USD. V rovnakom období minulého roka dosiahol zisk spoločnosti 1,33 miliardy USD (1,67 USD/akcia).Bez započítania mimoriadnych položiek predstavoval zisk na akciu 1,93 USD, čím spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí predpokladali, že upravený zisk na akciu dosiahne 1,81 USD.Tržby dosiahli 16,51 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 9,6 %.Spoločnosť zároveň zlepšila vyhliadky v oblasti vývoja zisku a tržieb na celý rok 2018. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že upravený zisk na akciu dosiahne od 7,10 USD do 7,25 USD, najnovšie počíta so ziskom v rozmedzí od 7,20 USD do 7,30 USD/akcia.V prípade tržieb očakáva, že za rok 2018 dosiahnu od 64 miliárd do 64,5 miliardy USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim odhadom znamená úpravu dolnej hranice. Pôvodná prognóza uvádzala celoročné tržby v rozmedzí od 63,5 miliardy do 64,5 miliardy USD.(1 EUR = 1,1494 USD)