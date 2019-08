Kvarteto grandslamových víťazov sa po roku opäť uchádza o Sieň slávy

Chorvátsky tenista Goran Ivaniševič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Newport 21. augusta (TASR) - Chorvát Goran Ivaniševič, Švéd Jonas Björkman a Španieli Sergi Bruguera s Conchitou Martinezovou opäť kandidujú do tenisovej Siene slávy v Newporte. Kvarteto grandslamových víťazov sa neúspešne uchádzalo o prijatie medzi elitu aj vlani. Informovala o tom agentúra AP.Ivaniševič zvíťazil na Wimbledone 2001 a trikrát bol vo finále, jeho rebríčkovým maximom bolo druhé miesto. Björkman sa zapísal do histórie ako deblový špecialista, vo štvorhre triumfoval na všetkých grandslamoch, celkovo deväťkrát. Bruguera má na konte trofeje z Rolland Garros 1993 a 1994, Martinezová sa radovala v All England Clube 1994, päťkrát pomohla Španielsku k úspechu v Pohári federácie. Členov Siene slávy pre rok 2020 uvedú v januári.