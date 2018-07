Kvetu Horváthovú v markizáckej šou Farma nahradí komička Evelyn

Evelyn má rada výzvy

Farma X skutočným reštartom šou

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) - Reality šou televízie Markíza Farma vymenila moderátorku. Namiesto Kvety Horváthovej, ktorá vo formáte pôsobila od jeho začiatku celých deväť sezón, sa v desiatej, koncepčne celkom novo vystavanej sérii pod novým názvom Farma X, na obrazovkách objaví komička Eva Kramerová alias Evelyn.„S úplne novým konceptom Farmy dochádza k prirodzenej zmene niektorých stabilných účinkujúcich. Novou sprievodkyňou života farmárov bude komička Evelyn, ktorá svojím prirodzeným humorom do nového konceptu výborne zapadá. Kvetke ďakujeme za jej vynikajúcu prácu na Farme počas uplynulých deviatich sezón a tešíme sa spolu s ňou na nové projekty, ktoré ju v budúcnosti v našej televízii čakajú,“ uviedol pre portálriaditeľ marketingu a PR televízie Markíza Michal Borec.Evelyn sa z novej príležitosti veľmi teší. „Mám rada výzvy a táto ponuka ňou rozhodne je. Veľmi sa teším na novú rolu, ktorú si môžem vyskúšať. Verím, že to ocenia aj diváci. Nový koncept Farmy ma veľmi oslovil, baví ma a som rada, že môžem byť jeho súčasťou,“ poznamenala Evelyn.Palce jej pritom drží nielen celý tím novej Farmy X, ale aj samotná Kveta Horváthová.„Farma pre mňa zostane nezabudnuteľným televíznym projektom a zaujímavou moderátorskou príležitosťou. Vďaka nej som precestovala kus Slovenska, spoznala nádherné časti našej krajiny, stretla veľa milých ľudí... Evelyn a novej podobe Farmy držím palce!“ vyjadrila sa moderátorka.Farma X bude podľa zástupcov televízie skutočným reštartom šou. Súťažiaci obnoveného formátu to nebudú mať ľahké, budú si totiž musieť vybudovať novú farmu celkom od základov. Na fanúšikov a fanúšičky šou čaká zároveň ďalšie veľké prekvapenie, ktoré však televízia plánuje prezradiť až neskôr.