Kvitová postúpila do 2. kola dvojhry US Open, čaká ju Petrkovičová

Na snímke česká tenistka Petra Kvitová postúpila do 2. kola na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku po víťazstve v 1. kole nad krajankou Denisou Allertovou 6:2, 6:4 v utorok 27. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Petra Kvitová (6-ČR) - Denisa Allertová (ČR) 6:2, 6:4,

Andrea Petkovičová (Nem.) - Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4,

Belinda Bencicová (13-Švajč.) - Mandy Minellová (Lux.) 6:3, 6:2,

Alize Cornetová (Fr.) - Jessica Pegulová (USA) 6:2, 6:3,

Francesca Di Lorenzoová (USA) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 7:6 (4), 6:2,

Jelena Ostapenková (Lot.) - Aleksandra Kruničová (Srb,) 6:3, 7:6 (7)

New York 27. augusta (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená šestka poradila s krajankou Denisou Allertovou 6:2, 6:4 Jej ďalšou súperkou bude Nemka Andrea Petkovičová.uviedla Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampiónka, v prvom rozhovore.