Kvóty na slovenskú hudbu bude riešiť mimoriadny výbor, Matovič by 25 percent nechal

Ochrana verejného záujmu

Štát by nemal diktovať komerčným rádiám hudbu

15.10.2021 - Člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS) požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru. Dôvodom je napätá situácia medzi umelcami a rádiami pre návrh zrušiť povinné kvóty na slovenské hudobné diela. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.Foltin chce, aby na výbor pozvali predstaviteľov organizácie Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), umelcov, zástupcov Asociácie rádií Slovenska či ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú (OĽaNO).Je presvedčený, že takéto rokovanie pomôže upokojiť vášne a vydiskutovať si nepravdivé informácie, ktoré sa dostávajú do verejného priestoru.Povinnosť hrať aspoň 25 percent slovenskej hudby v rádiách podľa ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) ostane. Napísal to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Ako v ňom vysvetlil, vo štvrtok 14. októbra sa stretol s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou (OĽaNO) a poprosil ju, aby sa kvóty nerušili.Podľa neho si obaja veľmi dobre uvedomujú, že „je len otázka času, keď nás bude niekto z Bruselu k zmene tlačiť“. Matovič zdôraznil, že by sa nemalo rušiť to, čo funguje.„Rádiá podnikajú na štátnych licenciách, preto ako štát máme úplne legitímne právo od nich žiadať pomoc našim umelcom pred valcom anglofónnej hudby. To nie je nacionalizmus, to je zdravý rozum a ochrana verejného záujmu,“ zhodnotil.Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v stredu 13. októbra informovalo o pripravenom veľkom mediálnom zákone, ktorý upravuje aj hudobné kvóty v rádiách.„Ministerstvo kultúry vo svojom návrhu neruší kvóty slovenskej hudby. Tie zostanú zachované na verejnoprávnych staniciach, a to vo výške 35 percent tak, ako bolo doteraz. Jednou z ich úloh má byť podľa nás aj podpora domácej hudobnej scény. Štát nemá diktovať komerčným rádiám, čo majú hrať,“ priblížila vtedy Milanová.Hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová dodala, že rezort je otvorený diskusii k danému návrhu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Plánujú sa zaoberať všetkými pripomienkami, ktoré v ňom účastníci vznesú.