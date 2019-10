Kybernetická hygiena je jedna z tém mesiaca kybernetickej bezpečnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Iraklio 1. októbra (TASR) - Kampaň Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je v roku 2019 zameraná na rôzne témy. Tou prvou je základná, do druhej sú zahrnuté nové technológie. Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti pripadá na október, koordinuje ho Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sídliaca v gréckom meste Iraklio, Európska komisia (EK) s podporou členských štátov Európskej únie (EÚ). Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa prvýkrát konal ako pilotný program v roku 2012 v niekoľkých štátoch EÚ.Kampaň Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (EMKB) sa celkovo orientuje na zvyšovanie povedomia európskych občanov o kybernetickej bezpečnosti.ENISA k tohtoročnej kampani uviedla, že sa venuje potrebe zmeny správania a identifikuje príležitosti ako pomôcť používateľom rozpoznať riziká nových technológií. Prvou témou je základná, kde metafora hygieny slúži ako príklad na zhrnutie dobrých kyberneticko-bezpečnostných návykov ako súčasti každodenne vykonávanej rutiny. Vďaka správnemu kyberneticko-bezpečnostnému správaniu môže každý človek používať svoje zariadenia — počítač, tablet, smartfón, prípadne čokoľvek iné, čo je pripojené na internet — sebavedomejšie, uviedla ENISA. Hlavné posolstvo tejto témy znie: Kybernetická hygiena je návyk, ktorý sa treba učiť od mladého veku a zostáva s človekom ako jeho každodenná rutina po celý jeho život.Druhá tohtoročná téma je zameraná na nové technológie. Zdôrazňuje význam zachovávania bezpečnosti každého jedného človeka a jeho nových (new-tech) prístrojov a zariadení. Technológie napredujú rýchlo a už pri nákupe si treba vždy preveriť nastavenia bezpečnosti a ochrany súkromia, konštatuje ENISA. V tejto téme majú byť občania upozornení na aspekty nových technológií, o ktorých by mali vedieť.Na svojom webe ENISA zverejnila aj vyjadrenie komisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariji Gabrielovej z pondelka 30. septembra: "Dnes otvárame Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2019, ktorým posilňujeme povedomie o bezpečnosti on-line a kybernetických a bezpečnostných zručnostiach potrebných do budúcnosti. Predpokladom dokončenia digitálneho jednotného trhu je, aby občania EÚ, a najmä mladí ľudia, mali vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby sa vedeli chrániť v on-line svete. Spoločne nesieme zodpovednosť za to, aby sa zo všetkých občanov stali zodpovední používatelia nových technológií."Výkonný riaditeľ agentúry ENISA Udo Helmbrecht povedal:Prvýkrát sa EMKB konal od 1. októbra 2012 ako pilotná kampaň. Z zúčastnili sa na nej vtedy Česká republika, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Španielsko. Zorganizovali viacero aktivít sústredených na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Odvtedy sa toto podujatie koná každý rok.EMKB organizuje ENISA, EK a vyše 300 partnerov z celej Európy — miestne orgány, vlády, univerzity, expertné skupiny, mimovládne organizácie, profesijné združenia. ENISA nadviazala partnerstvo aj s Europolom, konkrétne s Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite, estónskym Úradom pre informačné systémy CERT Estonia a Technickou univerzitou v Tallinne s cieľom podporiť informovanosť a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.