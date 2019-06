Kybernetické útoky na zdravotnícke zariadenia sa množia, varuje expert

Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) – Zdravotníctvo je jedným zo sektorov, ktoré sú najčastejšie zasiahnuté kybernetickými útokmi alebo únikmi údajov. Počet kybernetických útokov na zdravotnícke zariadenia, ktoré ohrozujú záchranu ľudských životov, každoročne výrazne stúpa. Tvrdí to zástupca spoločnosti Deloitte, ktorá sa venuje poradenstvu v oblasti financií a riadeniu rizík.Podcenenie kybernetickej bezpečnosti môže spôsobiť ekonomické straty v hodnote niekoľkých miliónov eur. Štúdia spoločnosti Frost & Sullivan zistila, že ekonomické straty väčšej zdravotníckej organizácie po kybernetickom incidente môžu prevýšiť 23,3 milióna amerických dolárov, čo predstavuje 20,7 milióna eur.povedal manažér kybernetickej bezpečnosti Deloitte Erik Saller.priblížil Saller.Známy je podľa neho prípad ransomware WanaCry, ktorý napadol v roku 2017 aj Fakultnú nemocnicu v Nitre.vysvetlil.Slovensko, rovnako ako ostatné štáty Európskej únie, zaradilo sektor zdravotníctva pod legislatívu o kybernetickej bezpečnosti. Povinnosťou zdravotníckych organizácií je prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia. Podľa Deloitte by tím špecialistov mal vytvoriť program pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, do ktorého sa na základe posúdenia možných hrozieb a rizík implementujú bezpečnostné opatrenia a kontroly na základe daných regulácií a štandardov.