Kyjev a Moskva si vymenili 214 zajatcov, potvrdil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina a Rusko si vymenili celkovo 214 vojnových zajatcov. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na komunikačnej platforme Telegram potvrdil, že Kyjiv prevzal 107 zajatcov, a to šesť dôstojníkov a 101 vojakov. Dodal, že časť z nich ruská armáda zajala v oceliarňach Azovstaľ v meste Mariupoľ, kde sa odohrávali prudké boje predtým, ako mesto v apríli obsadili Rusi. „Sú to ľudia s amputovanými končatinami a s popáleninami, ktorí neovládajú časť tváre, s infikovanými ranami," napísal Jermak. Informuje o tom portál news.sky.com.Ruské ministerstvo obrany tiež potvrdilo, že prevzalo 107 ruských vojakov, ktorých prevezú do Moskvy na liečbu.