Kyjev je sklamaný z výrokov Fica o ukrajinských vojakoch, sú v rozpore s existujúcou spoluprácou medzi krajinami

Odpor voči totalitným režimom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pripravení na ďalší dialóg

10.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda je sklamaná z vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica na adresu ukrajinských vojakov , ktoré je v rozpore s existujúcou úrovňou dôvery a spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.Fico totiž pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia povedal, že "mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasne označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré dnes považujeme za nebezpečné a zakázané".Zároveň doplnil, že medzinárodné spoločenstvo by malo uznať, že na Ukrajine nemôžu bojovať jednotky s nacistickým označením.„Ukrajinskí vojaci dnes bránia svojich blízkych, domovy a krajinu, ale aj celú Európu a slobodný svet pred ruskými okupantmi označenými písmenami 'Z' – symbolom fašistickej estetiky súčasného Ruska. Pre Ukrajincov je boj proti ruskej agresii pokračovaním histórie odporu nášho národa voči totalitným režimom minulého storočia," zdôraznil v stanovisku hovorca Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny Heorhiy Tykhih.Ako ďalej uviedol, v 20. storočí ukrajinský národ utrpel mnohomiliónové straty v boji proti nacizmu. „Milióny Ukrajincov sa aktívne zapojili do ozbrojeného odporu v rôznych pravidelných armádach a hnutiach odporu na strane protihitlerovskej koalície a významne prispeli k víťazstvu nad nacizmom a spojencami hitlerovského Nemecka," pripomenul hovorca.Tragická je podľa Tykhiho aj história holokaustu na ukrajinskom území, počas ktorého nacisti páchali zverstvá na židovských komunitách Ukrajiny, pričom obeťami sa stalo približne jeden a pol milióna ukrajinských Židov. „Viac ako 2 600 Ukrajincov bolo zaradených do zoznamu Spravodlivých medzi národmi za záchranu Židov počas holokaustu," uviedol hovorca.Ukrajina podľa stanoviska dúfa v spojenie síl Slovenska a všetkých európskych partnerov v boji proti novodobému ruskému zlu, ktoré prinieslo na ukrajinskú zem zverstvá nevídané od čias druhej svetovej vojny. „Naďalej zostávame pripravení na ďalší konštruktívny dialóg, ktorý zodpovedá tradične priateľským a dobrým susedským vzťahom medzi slovenským a ukrajinským národom," uzatvára stanovisko vlády v Kyjeve.