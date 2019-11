Kyjev opäť odmietol odsun svojich jednotiek z oblasti Petrivske

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 4. novembra (TASR) - Odsun jednotiek ukrajinskej armády a proruských povstalcov na poslednom úseku styčnej línie v Donbase - v oblasti obce Petrivske - sa v pondelok opäť neuskutočnil. Informovala o tom agentúra Interfax.Pripravenosť stiahnuť svojich ozbrojencov a techniku deklarovala proruská strana vopred dohodnutým signálom - vypálením svetlice. Ukrajinské vládne sily však na tento signál nijako nereagovali.Agentúra Ukrinform však v pondelok citovala z vyhlásenia velenia ukrajinskej armády z nedele, v ktorom deklarácie o pripravenosti proruských síl na odsun zo styčnej línie v oblasti obce Petrivske označilo za provokáciu a pokus oklamať svetovú verejnosť.Velenie ukrajinských síl upozornilo, že vedenia samozvaných republík vyhlásených proruskými silami v Donbase sa takto nepridržiavajú mierových dohôd uzavretých v Minsku a neplnia ani svoje záväzky, s ktorými súhlasili na rokovaniach trojstrannej kontaktnej skupiny a ktoré sa týkajú nastolenia trvalého prímeria po celej styčnej línii.Z týchto dohôd vyplýva, že oddelenie vojsk na styčnej línii sa môže začať až po tom, ako obe strany budú dodržiavať dohodu o prímerí sedem dní v kuse.Hlavný štáb ukrajinských síl v Donbase v tejto súvislosti upozornil, že paľbu z pozícií proruských separatistov v oblasti obce Petrivske zaregistroval aj 30. októbra.Ukrajina, Rusko, OBSE a samozvané štátne zriadenia - Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) - podpísali rámcovú dohodu o odsune síl v Donbase v septembri 2016.Podľa dohody sa mali vytvoriť bezpečnostné zóny v troch pilotných oblastiach na kontaktnej línii, a to v blízkosti obcí Petrivske (DĽR), Zolote a Stanycia Luhanska (LĽR).Odsun z pozícii v blízkosti obcí Zolote a Petrivske bol ukončený v októbri 2016. Odsun z pozícii v okolí obce Stanycia Luhanska sa však vtedy nekonal. Navyše ukrajinské sily sa vrátili na svoje predchádzajúce pozície v blízkosti obcí Zolote a Petrivske.Strany konfliktu sa vrátili k realizácii dohody z roku 2016 po tohtoročných prezidentských voľbách na Ukrajine, keď Kyjev poslal do kontaktnej skupiny pre vyriešenie konfliktu novú delegáciu. Koncom júna 2019 došlo k odsunu z oboch strán v okolí obce Stanycia Luhanska.Ozbrojené sily Ukrajiny a samozvaných republík mali opäť začať s odsunom z okolia obcí Zolote a Petrivske 7. októbra 2019. Kyjev však proces prerušil a žiadal dodržiavanie prímeria. Neskôr prišli do obce Zolote militanti ukrajinských nacionalistických práporov a snažili sa zabrániť odsunu vládnych jednotiek. Tento víkend navštívil oblasť pri obci Zolote ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pokúsil sa presvedčiť ukrajinských nacionalistov o odsune.