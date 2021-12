Kyjev privítal obnovenie dohody o prímerí na východnej Ukrajine z roku 2020, vníma to ako krok k deeskalácii napätia

Konflikt medzi ukrajinskými silami a Ruskom podporovanými separatistami, ktorí sa zmocnili východoukrajinského Donbasu, trvá už sedem rokov. Za ten čas prišlo o život viac ako 14-tisíc ľudí. Boje sa síce skončili v roku 2015, naďalej však vznikali strety a prímerie z júla 2020 ich malo ukončiť.



V ostatnom období sa však čoraz častejšie objavovalo porušovanie prímeria. Ukrajinskí predstavitelia obviňujú Rusko, že do oblasti 200 kilometrov od hraníc s Ukrajinou vyslalo 122-tisíc vojakov a ďalších 143 500 má v rádiuse 400 kilometrov.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obnovenie dohody o prímerí na východnej Ukrajine z roku 2020 by podľa Kyjeva malo viesť k pokojným sviatkom. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak dohodu sprostredkovanú Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) privítal ako krok smerom k deeskalácii napätia. „Dúfame, že tentokrát bude prímerie trvať a pomôže zachrániť životy ukrajinských obrancov a civilistov,“ vyjadril sa Jermak na sociálnej sieti Facebook. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ukrajina, Rusko a povstalci sa s OBSE na posilnení prímeria dohodli v stredu večer. Veľvyslanec OBSE Mikko Kinnunen dohodu privítal ako mimoriadne dôležitú, pretože pozorovatelia jeho organizácie na východe Ukrajiny zaznamenali tento mesiac päťnásobne viac porušení prímeria ako vlani v decembri.Ukrajinské veliteľstvo spoločných síl vo štvrtok informovalo, že za uplynulých 24 hodín nedostali hlásenie o žiadnom porušení prímeria zo strany separatistov.Dohoda o prímerí prichádza v čase zvýšeného napätia v regióne. To súvisí so zhromažďovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z možnej invázie. Rusko akékoľvek plány útoku na svojho suseda odmieta. Ministerstvo obrany v Moskve však uviedlo, že vo štvrtok a v piatok majú v oblasti vojenské cvičenia.