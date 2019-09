Kyjev si pre Zemanovo stretnutie s Rusínmi predvolal veľvyslanca ČR

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Kyjev 12. septembra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo českého veľvyslanca, aby vysvetlil stretnutie prezidenta ČR Miloša Zemana so zástupcami rusínskej komunity. S odvolaním sa na tlačovú službu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí o tom v noci na štvrtok informovala agentúra Ukrinfom.Ako sa uvádza vo vyhlásení, veľvyslanca si na ministerstvo predvolali "v súvislosti s medializovanými informáciami o stretnutí českého prezidenta Miloša Zemana so zástupcami českej mimovládnej organizácie Svetová rada podkarpatských Rusínov.Delegácia údajne diskutovala so Zemanom o "väčšej autonómii pre Zakarpatskú oblasť na Ukrajine". Zeman členom rusínskej delegácie prisľúbil, že ich problém a požiadavky predostrie na schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Český veľvyslanec Radek Matula počas prijatia na ukrajinskom ministerstve poprel, že by zo strany ČR zazneli výzvy, ktoré by sa týkali rusínskej autonómie v Zakarpatskej oblasti.Český diplomat súčasne potvrdil podporu princípu územnej celistvosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznávaných hraníc, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Veľvyslanec prisľúbil, že česká strana vydá k Zemanovmu stretnutiu komuniké.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uistilo, že je odhodlané reagovať na akékoľvek pokusy spochybniť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.Ukrajinský spravodajský portál Politeka.net napísal, že Ukrajinci majú obavy, že v Zakarpatskej oblasti sa zopakuje "krymsko-donbaský" scenár, a to z dôvodu rastúcej podpory tamojšej maďarskej diaspóry zo strany Maďarska.Vzťahy medzi maďarskou diaspórou a Ukrajincami sa začali zhoršovať po tom, ako maďarský konzulát v Berehove začal ukrajinským občanom maďarského pôvodu vydávať maďarské pasy. Úradníci im pritom radili, aby fakt, že sú držiteľmi maďarských dokladov, pred ukrajinskými úradmi tajili.Pri sčítaní ľudu, ktoré sa na Ukrajine konalo v roku 2001, sa zistilo, že za Rusínov sa považuje 10.000 obyvateľov Zakarpatskej oblasti (0,8 percenta obyvateľstva tejto oblasti). Ukrajinský štatistický úrady pritom Rusínov nevyčleňuje ako samostatné etnikum s vlastným jazykom a kultúrou. Časť Rusínov sa považuje za príslušníkov rusínskeho národa, iní sa označujú za Rusínov-Ukrajincov - jednu z etnografických skupín ukrajinského národa.