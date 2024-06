Kyjev zničil ruský raketový systém s použitím západných zbraní. Krásne horí, napísala ukrajinská vicepremiérka

Udelenie povolenia

4.6.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské sily v pondelok uviedli, že na ruskom území úspešne zasiahli ruský raketový systém S-300 pomocou zbraní dodaných Západom. Referuje o tom web spravodajskej televízie CNN.„Krásne horí. Je to ruský S-300. Na ruskom území. Prvé dni po povolení použiť západné zbrane na nepriateľskom území,“ napísala ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková na Facebooku a pripojila obrázok, ktorý mal znázorňovať útok.Ukrajinský zásah ruského raketového systému sa udial len niekoľko dní po tom, ako americký prezident Joe Biden udelil Ukrajine povolenie vykonávať obmedzené útoky s použitím amerických zbraní na ruskom území v okolí Charkovskej oblasti, a po tom, ako niekoľko európskych krajín zrušilo obmedzenia týkajúce sa použitia týchto zbraní.Nie je jasné, či zbrane použité pri útoku, ktorý popísala Vereščuková, boli dodané zo Spojených štátov. Povolenie udelené USA bolo prelomové a odvážne, ale predbežné a vysoko podmienené.Ukrajina môže zasiahnuť iba ciele v okolí Charkovskej oblasti. USA zároveň nedovolia Ukrajine použiť na streľbu do Ruska tú najhrozivejšiu muníciu, ktorú dostala - rakety dlhého doletu známe ako ATACMS, ktoré dokážu zasiahnuť ciele do vzdialenosti 300 kilometrov. Namiesto toho môže Ukrajina použiť iba rakety kratšieho doletu známe ako GMLRS, ktoré majú dosah okolo 70 kilometrov.