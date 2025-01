Kyle Walker požiadal o odchod z Manchestru City, potvrdil Guardiola

Odísť chce z viacerých dôvodov

Bez neho by nedosiahli úspechy

12.1.2025 (SITA.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Manchester City Pep Guardiola v sobotu povedal, že kapitán „Citizens“ Kyle Walker požiadal o odchod z tímu úradujúceho anglického šampióna a chce si vyskúšať angažmán v zahraničí.Tridsaťštyriročný Walker vyhral s ManCity 15 trofejí, vrátane šiestich titulov v Premier League , odkedy v roku 2017 prestúpil z Tottenhamu Hotspur na Etihad Stadium.„Pred dvoma dňami Kyle požiadal o preskúmanie možnosti účinkovania v zahraničí,“ povedal Guardiola po tom, čo Walker nefiguroval na súpiske pri víťazstve jeho tímu v 3. kole FA Cupu nad Salfordom 8:0. „Z mnohých dôvodov by chcel ísť do inej krajiny a posledné roky kariéry odohrať niekde inde.“Guardiola potvrdil, že Walker tiež požiadal o odchod na začiatku sezóny 2023/2024 pre vtedajší záujem zo strany nemeckého Bayernu Mníchov . Anglického reprezentanta však vtedy presvedčili, aby zostal, a nakoniec podpísal novú zmluvu do roku 2026."Požiadal o to pred dvoma rokmi po našom 'treble'. Myslím si, že Bayern Mníchov ho chcel, ale ponuka nebola dosť dobrá a ja a klub sme ho požiadali, aby zostal, pretože je dôležitý. Bez neho by sme nedosiahli tieto úspechy. Mať pravého obrancu, ako je on, nám dalo niečo, čo sme my inak nemali,“ povedal Guardiola.Walker za Anglicko nastúpil v 93 stretnutiach. Bol súčasťou mužstva „Three Lions“, ktoré sa dostalo do posledných dvoch finále na majstrovstvách Európy.