Kým nezamestnanosť inde vo svete klesá, na Slovensku počet ľudí bez práce stúpol

9.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nezamestnanosť v členských krajinách Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v októbri opäť klesla, a to na 7,1 percenta zo septembrových 7,3 percenta. Stále však bola 2 percentuálne body nad úrovňou z februára, čiže z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19 OECD však upozornila, že údaje o poklese nezamestnanosti skreslilo to, že v USA a Kanade sa do práce vrátili ľudia, ktorí boli na nútenej dovolenke. V týchto krajinách takýchto pracovníkov evidujú ako nezamestnaných, kým vo väčšine ostatných štátov sú zvyčajne stále považovaní za zamestnaných.V eurozóne nezamestnanosť klesla len mierne, a to na 8,4 percenta, pričom o 0,2 percentuálneho bodu alebo viac sa znížila vo Francúzsku, Lotyšsku, Luxembursku a Portugalsku. Avšak o 0,2 percentuálneho bodu nezamestnanosť stúpla na Slovensku (na 7 percent) a v Slovinsku (na 4,9 percenta).V USA sa októbrová nezamestnanosť znížila o 1 percentuálny bod na 6,9 percenta a takmer sa nezmenila v Kanade, kde zostala vo výške 8,9 percenta, a v Japonsku, kde stagnovala na úrovni 3,1 percenta.