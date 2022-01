Kyrgios mal pozitívny test na koronavírus, jeho účinkovanie na Australian Open je otázne

Cíti sa zdravý

Šiesty najlepší Austrálčan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálskemu tenistovi Nickovi Kyrgiosovi sa vzďaľuje účasť na Australian Open . Známy tenisový búrlivák najprv odriekol účasť na prípravnom turnaji ATP v Melbourne pre problémy s dýchaním (mal tam hrať proti Slovákovi Alexovi Molčanovi), ale tvrdil, že koronavírus za tým nie je.Po týždni vyšlo najavo, že už mal aj pozitívny test na COVID-19 a musí oželieť aj ďalší prípravný turnaj v Sydney. A nad jeho účasťou na úvodnom grandslamovom turnaji roka v Melbourne Parku sa sťahujú sivé mračná."Australian Open sa začína 17. januára, takže má presne týždeň na to, aby sa dal do poriadku a dostal z tela vírus. Ak sa mu predsa len podarí štartovať v Melbourne, musí vziať do úvahy, že od septembra nehral súťažný zápas," informoval web ESPN."Nemám prejavy ochorenia, cítim sa zdravý. Nechcem však zavádzať verejnosť, preto informujem o tom, že som mal pozitívny test na COVID," vyhlásil Nick Kyrgios na Instagrame. "Všetkým želám len to najlepšie. Opatrujte sa a verím, že sa vidíme na Australian Open," doplnil Kyrgios v statuse fanúšikom.Kyrgios dosiaľ naposledy hral v septembri 2021 na Laver Cupe. V roku 2021 Kyrgios celkovo absolvoval iba 15 zápasov a klesol zo 45. na 93. priečku rebríčka ATP.Aktuálne je až stoštrnásty a šiesty najlepší Austrálčan podľa svetového počítačového poradia. Dvadsaťšesťročný rodák z Canberry bol dosiaľ najvyššie na 13. mieste v októbri 2016.