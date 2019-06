L. Bukovszky: Menšiny očakávajú od hlavy štátu proaktivitu

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 15. júna (TASR) – Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva, že zmena na prezidentskom poste bude znamenať i väčšiu a trvalú proaktivitu v prípade záujmu o problematiku národnostných menšín.upozornil Bukovszky.Pripomenul, že podobne ako v ostatných oblastiach, aj v prípade uplatňovania práv národnostných menšín by sa mal prezident otvorene vyjadrovať k pozitívnym i negatívnym tendenciám v spoločnosti. Za prioritné témy, ktoré by sa mali v tomto kontexte objavovať v diskurze novej prezidentky, patrí podľa Bukovszkeho čo najširšia aplikácia jazykových práv, zdôraznenie dôležitosti národnostného školstva, efektívna podpora kultúry národnostných menšín a participácia.“ pripomenul splnomocnenec. Zároveň ocenil, že prvé vyjadrenia i rozhodnutia novej prezidentky naznačujú zmenu.Bukovszky je otvorený myšlienke pravidelných konzultácií medzi jeho úradom a prezidentkou. "“ dodal Bukovszky.V sobotu inaugurovaná prezidentka SR Zuzana Čaputová už pred nástupom do funkcie oznámila sformovanie expertného poradného výboru, zloženého zo zástupcov národnostných menšín, resp. odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú. Prostredníctvom pravidelných konzultácií chce dosiahnuť intenzívnejší dialóg a spoluprácu s národnostnými menšinami.