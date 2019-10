L. Ellmanová opúšťa labouristov na protest proti antisemitizmu

Dolná snemovňa britského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Britská poslankyňa Louise Ellmanová sa rozhodla opustiť Labouristickú stranu, ktorej členkou bola 55 rokov. Urobila tak na protest proti neschopnosti lídra strany Jeremyho Corbyna postaviť sa proti antisemitizmu vnútri strany.Táto 73-ročná zákonodarkyňa židovského pôvodu podľa agentúry AP uviedla, žeV rezignačnom liste tiež napísala, že Corbyn podľa jej názoru nie je schopný zastávať funkciu premiéra. Uviedla, že by nemohla obhajovať vládu vedenú Corbynom.dodala Ellmanová, ktorá sa angažovala v hnutí Jewish Labour Movement, zastupujúcom členov strany židovského pôvodu. Tí, ako dodala, sú v strane často šikanovaní, zneužívaní a vypudzovaní, čo sa v uplynulých mesiacoch prejavilo odchodom niekoľkých členov.Ellmanová dodala, že nevstúpi do inej politickej strany. Vyjadrila nádej, že Labouristická strana sa zmeníSamotný Corbyn už dlho tvrdí, že v strane nie je miesto pre antisemitizmus, ale jeho kritici tvrdia, že neurobil nič, čo by antisemitské nálady v strane potlačilo. Ďalším dôvodom pre kritiku Corbyna sú jeho nečitateľné postoje k odchodu Británie z EÚ a k vnútropolitickým problémom.Pod tlakom tejto kritiky Corbyn začiatkom augusta 2018 priznal, že ním vedená strana má reálny problém s antisemitizmom a je príliš pomalá v uvaľovaní disciplinárnych trestov v preukázaných prípadoch. Vyhlásil vtedy, že jeho prioritou je získať späť dôveru židovskej komunity.