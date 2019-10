Ľ.Feldek: Vo výroku Willyha Brandta spoznávame aj Dušana Čaploviča

Dušan Čaplovič, kombo snímka Foto: Dušan Čaplovič/TASR Foto: Dušan Čaplovič/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Autora knihy spoznávame aj podľa obľúbených výrokov, ktoré cituje. Historika, archeológa a politika Dušana Ćaploviča preto môžeme pochopiť aj cez výrok Willyho Brandta o tom, že sa môžeme rozlúčiť s hľadaním jednej pravdy a musíme sa naučiť žiť s pravdami, ktorý sa stal inšpiráciou pre novú Čaplovičovu knihu Hľadanie pravdy o dejinách a živote. Na krste diela to 3. októbra povedal spisovateľ Ľubomír Feldek.odkázal Feldek Čaplovičovi. Politika podľa Feldeka knihu „nepokazila“.“ poznamenal spisovateľ.komentoval autora textov, ktoré vznikali v priebehu ostatných 30 rokov, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, fyzik Štefan Luby.dodal.povedal na margo svojho bývalého spolupracovníka v SAV, dnes poslanca za Smer-SD Dušana Čaploviča, Štefan Luby.Samotný Čaplovič definuje knihu ako sebareflexiu posledných 30 rokov, presnejšie, obdobia od roku 1987 do roku 2018.povedal autor.Prezentácia knihy Hľadanie pravdy o dejinách a živote, ktorá nedávno vyšla s úvodným slovom spisovateľa Antona Hykischa, sa uskutočnila vo V-klube.uviedla Magdaléna Gocniková z vydavateľstva Perfekt.dodáva. Čaplovič podľa nej esejisticky približuje osobnosti slovenskej, najmä historickej vedy a na ich životných postojoch, tvorivej veľkosti a morálnom kredite formuluje príklady pre súčasnosť.Knihu odprevadili do čitateľského života spisovateľ Anton Hykisch a básnik Ľubomír Feldek spolu s bývalým predsedom SAV Štefanom Lubym. Sprievodné slovo a rozhovor s autorom realizoval redaktor Dobrého rána Roman Bomboš, texty čítal herec Jozef Šimonovič, vybrané, autorove obľúbené piesne a šansóny spievala Katka Feldeková v sprievode hudobnej skupiny KAFE Band.