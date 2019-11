L. Kamenický: Bankový odvod prešiel na rokovaní vlády jednomyseľne

Na snímke Ladislav Kamenický. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 6. novembra (TASR) - Bankový odvod prešiel na rokovaní vlády jednomyseľne. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). "Veľká diskusia k tomu nebola. Prešlo to jednohlasne cez vládu, takže bolo to konsenzuálne schválené," spresnil." povedal minister.Bankový odvod podľa neho vytvára určitý finančný priestor na to, aby sa dosiahol deficit rozpočtu na budúci rok na úrovni 0,49 % hrubého domáceho produktu, tak, ako je to vo vládou schválenom návrhu rozpočtu, a to aj s ohľadom na to, čo sa udialo v Národnej rade SR, kde sa prijali ďalšie opatrenia, ktoré ovplyvňujú rozpočet.priblížil.Banky v SR sú podľa Kamenického v dobrom stave.dodal.Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí. Počíta s tým návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet navrhuje k novele aj skrátené legislatívne konanie, parlament by ju tak mal prerokovať zrýchlene na jednej schôdzi. K príprave návrhu vyzvala Koaličná rada, cieľom je získať viac zdrojov do štátnej kasy.V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Tento osobitný odvod však mal prestať platiť od budúceho roka. Po novom má fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 %. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.