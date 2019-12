L. Kamenický: Nápady o rozpočtovom provizóriu v roku 2020 sú scestné

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. decembra (TASR) - Nápady o rozpočtovom provizóriu v roku 2020 sú scestné. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v diskusii s predsedom poslaneckého klubu opozičného hnutia OĽaNO Eduardom Hegerom.priblížil Kamenický.Podľa Hegera je schválený štátny rozpočet na rok 2020 asi najhorším rozpočtom, aký Slovensko kedy malo, a to z dvoch dôvodov.zdôraznil Heger.poznamenal Kamenický k téme možného prevezenia slovenského zlata z Bank of England.Slovenské zlato je podľa Hegeraupozornil Heger.Zvýšenie minimálneho dôchodku, keď sa zároveň rozšíri aj počet jeho poberateľov, nebude podľa Kamenického stáť diskutovaných 150 miliónov eur.spresnil Kamenický. Pripustil, že sa novým spôsobom výpočtu minimálneho dôchodku oslabuje princíp zásluhovosti, je to všakPodľa Hegera majú v súčasnosti ľudia problém vyžiť aj zo zvýšených minimálnych dôchodkov.dodal opozičný poslanec NR SR Heger.