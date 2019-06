L. Kamenický: V prípade eKasy vychádzame v ústrety podnikateľom

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Keď sa subjekt registruje a objedná si eKasu u certifikovaného subjektu, môže sa dostať do situácie, že dodávateľ nemá dostatočnú kapacitu, aby dokázal požiadavky pokryť. Skonštatoval to po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že návrhom zákona, ktorý v stredu schválila vláda, vychádzajú v ústrety podnikateľom. Podľa tohto návrhu by mali mať podnikatelia, ktorí nestihli včas zaviesť eKasu, odklad pokút pri splnení určitých podmienok.poznamenal Kamenický. Zároveň však zdôraznil, že termín zavedenia eKasy sa nemení.Povolenie používať staré registračné pokladnice až do 30. septembra majú mať podľa Kamenického tí podnikatelia, ktorí sa zaregistrovali na finančnú správu do 30. júna, do tohto termínu si aj objednali certifikovanú eKasu a účtovali tržby na doterajších starých registračných pokladniciach. Sankcie sa tak nebudú vzťahovať na tých, ktorí majú objektívne príčiny.priblížila prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová.podotkla Wittenbergerová s tým, že nechce, aby na situáciu doplatili podnikatelia. Zároveň dodala, že evidujú aj oneskorenie dodávok u niektorých softvérových domoch, ktorým výrobcovia nedodali podklady v dostatočnom predstihu a prípadne čakali na výrobcov, ktorí certifikát nakoniec nedostali.V súčasnosti je podľa Wittenbergerovej certifikovaných 31 subjektov, ktoré môžu dodávať svoje riešenia. Finančná správa eviduje zároveň dve spoločnosti, ktoré certifikáciu nezískali,. Obe spoločnosti majú podľa prezidentky FS každá po 5 % na trhu s dnešnými registračnými pokladnicami.Zásadné podľa ministra financií je, aby subjekty nespĺňajúce požiadavky finančnej správy neboli certifikované.dodal.Projekt eKasa je podľa Kamenického druhý najdôležitejší v boji proti daňovým únikom.skonštatoval.Cieľom návrhu zákona z dielne ministerstva financií má byť ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Rezort financií uviedol, že aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh dostatočne zásobený potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Vládny kabinet zároveň schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona.