L. Kamenický: Výzva na šetrenie pre ministrov stále platí

Bratislava 6. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR priebežne sleduje vývoj jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a po zverejnení údajov z jesennej prognózy vývoja ekonomiky bude v prípade potreby reagovať. Povedal to v reakcii na údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR a upozornenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Piatkové údaje ŠÚ SR potvrdili spomalenie tempa rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na 2 %. Kamenický nevylúčil ani možnosť prípadného viazania výdavkov štátneho rozpočtu.Podľa šéfa rezortu výzva na šetrenie pre koaličných ministrov stále platí.povedal Kamenický. Ministerstva by podľa neho mali zvážiť odloženie niektorých nákupov na budúci rok.dodal minister.Kamenický opäť pripustil, že tohoročný cieľ vyrovnaného rozpočtu je ohrozený, no tvrdil, že uterák do ringu zatiaľ nehádže. V súčasnosti podľa neho na ministerstve intenzívne pracujú na príprave budúcoročného rozpočtu, ktorý bude obsahovať aj očakávania vývoja ekonomiky v tomto roku.Plánovaný vyrovnaný rozpočet na budúci rok, ktorý by malo ministerstvo pripraviť, však môžu skomplikovať okrem spomalenia ekonomického rastu aj niektoré opatrenia pripravované koaličnými stranami, napríklad zníženie dane z príjmov právnických osôb. Minister upozornil, že rezort nemá možnosť ovplyvniť rokovanie parlamentu a musí sa tiež riadiť koaličnými dohodami.