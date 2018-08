L. Kudlow: USA chcú s EÚ vytvoriť jednotný front proti Číne

Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow utrpel srdcový infarkt a bol prevezený do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda pri Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. augusta (TASR) - Napätie vo vzťahoch medzi USA a Čínou sa opäť vystupňovalo, keď hlavný ekonomický poradca Bieleho domu varoval Peking, aby nepodceňoval Donalda Trumpa a zároveň vyhlásil, že Washington pracuje na vytvorení jednotného frontu s Európskou úniou voči Číne.povedal koncom tohto týždňa v rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business Network Larry Kudlow, ktorý tak dal najavo, že USA sa nových varovaní Pekingu v súvislosti s ďalšími clami nezľaknú.Čína v piatok (3.8.) uviedla, že je pripravená zaviesť nové clá na americký tovar v ročnej hodnote 60 miliárd USD (51,78 miliardy eur). Clá vo výške od 5 % do 25 % by sa týkali vyše 5200 produktov od kávy a hovädzieho mäsa až po niektoré lietadlá a najnovšie aj skvapalnený zemný plyn. Reagovala tak na informácie zo začiatku týždňa, že Trump chce zvýšiť plánované dovozné clá na čínske produkty v ročnej hodnote 200 miliárd USD z pôvodne zvažovaných 10 % na 25 %.Kudlow navyše uviedol, že Čína je vstále izolovanejšia. Ako povedal, Washington sa totiž posunul bližšie k uzatvoreniu obchodných dohôd s Európskou úniou a Mexikom.povedal Kudlow. Zároveň dodal, že väčšina ľudí z amerického tímu pracujúceho na obchodných dohodách by mohla potvrdiť, že sa postupne približujú k dohode aj s Mexikom.dodal s tým, že Číňania vedia, čo od nich Washington požaduje. Doteraz však podľa neho s uspokojujúcou odpoveďou neprišli.Trump a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa koncom júla dohodli na tom, že EÚ a USA sa budú usilovať o nulové clá a nulové subvencie na priemyselné tovary okrem automobilov. Trump vtedy vyhlásil, že Brusel súhlasil aj s nákupom "väčšieho množstva sóje" a so zvýšeným dovozom skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. USA zasa súhlasili s tým, že nebudú voči EÚ predbežne zavádzať nové clá a zatiaľ neuvalia ani 25-% clá na automobily, ktorými sa Trump vyhrážal.V tejto súvislosti Kudlow v rozhovore pre Bloomberg Television povedal, že USA a Európa urobili vo vzájomných rozhovoroch o obchode pokrok a už v najbližších týždňoch by mohli oznámiť niektoré dohody.(1 EUR = 1,1588 USD)