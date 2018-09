L. Kudlow: USA navrhli Číne nové rokovania o obchode

Na archívnej snímke Larry Kudlow. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. septembra (TASR) - Americká administratíva pozvala čínskych vládnych predstaviteľov na nové rokovania o obchode. Uviedol to hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow. Washington tak robí v období, keď hrozí ďalšia eskalácia obchodného sporu, keďže prezident Donald Trump plánuje v krátkom čase uvaliť na Čínu ďalšie clá, tentoraz na tovar za 200 miliárd USD (172,64 miliardy eur).Ako Kudlow uviedol v stredu (12.9.) pre Fox Business, americký minister financií Steven Mnuchin navrhol obnovenie obchodných rokovaní s Čínou. "," povedal Kudlow v relácii After the Bell.," dodal Kudlow. Povedal to v rovnaký deň ako desiatky asociácií zastupujúcich veľké americké firmy vytvorili koalíciu proti Trumpovým dovozným clám. Tie totiž, ako uviedli viaceré spoločnosti, dosahujú rozmery, s ktorými nepočítali, a v mnohých z nich ohrozujú pracovné miesta.Do dnešných dní zaviedol Trump vysoké dovozné clá na čínske výrobky celkovo za 50 miliárd USD. Najnovšie však plánuje uvaliť clá na tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD a nevylučuje, že by mohli nasledovať clá aj na ďalší tovar za 267 miliárd USD. To by znamenalo, že celkový ročný dovoz čínskych produktov do USA bude podliehať clám. Čína už na prvé dve kolá dovozných ciel (34 miliárd USD + 16 miliárd USD) reagovala rovnakými odvetnými krokmi a hrozí, že sa tak stane opäť, ak Američania zavedú ďalšie.Obdobie na podávanie pripomienok k plánu uvaliť clá na čínsky tovar za 200 miliárd USD sa skončilo vo štvrtok 6. septembra. Clá sú predbežne plánované vo výške desať percent a 25 %. Kudlow koncom minulého týždňa uviedol, že americká administratíva musí pripomienky najskôr posúdiť a až potom o clách rozhodne.(1 EUR = 1,1585 USD)