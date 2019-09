Ľ. Laššáková: Duševné vlastníctvo je pilier digitálnej ekonomiky

Na archívnej snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 12. septembra (TASR) – Oblasť duševného vlastníctva je stále silnejúcim pilierom digitálnej ekonomiky. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) to uviedla v úvode štvrtkovej konferencie Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku.Poukázala zároveň na to, že s oblasťou digitálnej ekonomiky, inováciami a konkurencieschopnosťou je integrálne spojené nielen duševné vlastníctvo, ale i autorské právo.pripomenula Laššáková. Upozornila, že jednotný digitálny trh vníma autorské právo ako jednu z vetiev digitálnej ekonomiky, v tomto zmysle sa na pôde EÚ vytvorili aj dve nové smernice, týkajúce sa autorského práva.povedala ministerka kultúry.Predseda slovenského Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) Richard Messinger v príhovore zdôraznil, že práva duševného vlastníctva zohrávajú čoraz zásadnejšiu úlohu pri rozvoji ekonomiky.dodal.Výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Christian Archambeau vyzdvihol trend rozvoja oblasti umelej inteligencie v globálnej i regionálnej ekonomike. "upozornil. Pripomenul aj nárast investícií EÚ do vývoja v oblasti umelej inteligencie. "spresnil.Za jednu z najväčších výziev považuje vytváranie podmienok, aby malé i stredné podniky mohli využiť svoj intelektuálny kapitál pre lepšiu konkurecieschopnosť a rast, ako aj lepšie podmienky pre svojich zamestnancov. Hlavný ekonóm Európskeho patentového úradu Yann Méniére k tomu dodal, že malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú o 21 percent vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia rastu a o 10 percent vyššiu pravdepodobnosť stať sa rýchlo rastúcim podnikom.dodal.Konferenciu Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva, na aktuálnu problematiku obchodu s falšovaným a pirátskym tovarom, ako aj na povedomie verejnosti o možnostiach ochrany duševného vlastníctva v podmienkach SR.