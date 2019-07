Ľ. Laššáková: Novela zákona upraví platy duchovných

Na archívnej snímke Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 7. júla (TASR) – Novela zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností by mala priniesť úpravu platu duchovných, taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier a rozšíriť možnosti použitia štátneho príspevku. V súvislosti s legislatívnym návrhom predloženým do medzirezortného pripomienkového konania to pre TASR uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).“ uviedla ministerka, pripomínajúc, že novelizácia upravuje stav, ktorý sa odvíja od zákona prijatého ešte v roku 1949.Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi (na Slovensku je ich momentálne 18) použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov cirkví, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež.uviedla Laššáková. Novela by mala podľa návrhu nadobudnúť účinnosť od januára 2020.Nový spôsob financovania cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Štátny príspevok by mal byť po novom jedným zo zdrojov, s ktorým cirkvi samostatne hospodária, čím sa štát odbremeňuje od poskytovania osobných pôžitkov duchovným a ďalších povinností, ktoré mu vyplývali zo súčasnej právnej úpravy finančného zabezpečenia cirkví. Štát by si však mal ponechať právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom.Podľa návrhu by mal štát prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu.ozrejmilo ministerstvo.dodal rezort.Návrh novely ráta s tým, že ak dve po sebe nasledujúce sčítania obyvateľov uskutočnené po účinnosti zákona vykážu pokles alebo nárast veriacich o viac ako desať percent, štát môže rozhodnúť o jednorazovom znížení alebo zvýšení svojho príspevku.