L. Miko: Chceli by sme zvýšiť účasť Slovákov na eurovoľbách

Ladislav Miko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku chce dramaticky zvýšiť účasť na eurovoľbách. V diskusnej relácii na Tablet.TV to vyhlásil jeho vedúci Ladislav Miko.tvrdí Miko.Zloženie Európskeho parlamentu po blížiacich sa voľbách (25. mája) môže byť totiž výrazne odlišné od toho, aké bolo doteraz, myslí si Miko.dodal.Kampaň zastúpenia EK pred eurovoľbami sa sústredí na fakt, že "Slováci sa nie príliš vyznamenali v minulých obdobiach", čo sa týka účasti na plebiscite.myslí si Miko.Podľa neho je možné, že v minulosti Slováci necítili žiadne ohrozenie, a preto ani nevideli možnosť dramatických výberov medzi jednotlivými kandidátmi, takže im nestálo za to na voľby vôbec prísť.očakáva Miko a dodáva, že dôvodom môže byť rozpor medzi antisystémovými a štandardnými politickými silami, ale súčasne ide aj o to, aká bude Európska únia (EÚ) v budúcnosti.uzavrel.