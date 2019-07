L. Parízek: Európske obranné spôsobilosti sú nevyhnutnosťou

Lukáš Parízek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. júla (TASR) - Aktuálne obranné iniciatívy v Európskej únii, posilňovanie spolupráce s NATO či misie a operácie EÚ. Aj to boli témy, o ktorých diskutovali štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek s predsedom Vojenského výboru EÚ generálom Claudiom Grazianom. Ide o jeho prvú návštevu v tejto pozícii na Slovensku. V minulosti navštívil Slovensko v pozícii náčelníka generálneho štábu Talianskej republiky.podčiarkol L. Parízek. Partneri sa však zhodli, že tieto je nutné budovať komplementárne k NATO, resp. EÚ obranné spôsobilosti by nemali predstavovať duplikát pre NATO alebo konkurenciu.Claudio Graziano vysoko ocenil príspevok SR do operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, ktorá je dôležitou v oblasti pre udržanie bezpečnostného prostredia v krajine. Ďalej povzbudil Slovensko, aby zvážilo príspevky aj do ostatných vojenských misií a operácií EÚ.uviedol štátny tajomník Lukáš Parízek a uistil predsedu Vojenského výboru EÚ, že snahou Slovenska je byť spoľahlivým partnerom cez v súčasnosti dynamickú modernizáciu obranných spôsobilostí. Práve modernizáciou sa dosiahne lepšia komplementarita slovenských príspevkov do misií a operácií EÚ do budúcnosti.Štátny tajomník L. Parízek takisto informoval o rôznych V4 iniciatívach v obrannej spolupráci a dotkol sa aj aktuálnych otázok bezpečnostných výziev v európskom susedstve.