L. Parízek: Krajiny V4 tvoria priemyselné srdce Európy

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa v utorok v Bratislave stretol so zástupcami slovenských a zahraničných firiem, rezortu hospodárstva a výskumu v rámci kooperačnej burzy. Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 je súčasťou oficiálneho programu predsedníctva Slovenska v zoskupení V4 s témami automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácií. Podujatia sa zúčastňuje 174 firiem z dvadsiatich krajín, čo predstavuje viac ako 250 účastníkov.Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko patria v európskom porovnaní k najpriemyselnejším krajinám, keďže podiel priemyselnej výroby na celkovej zamestnanosti je v každej krajine vyše 20 %, pričom priemer EÚ je len 14 %. Za rok 2017 bolo Slovensko podľa štatistík OECD v svetovej pätnástke najviac robotizovaných krajín.uviedol v úvode podujatia Parízek.Hospodársky rast krajín V4 od obdobia ich členstva v EÚ prevyšuje priemer ostatných krajín. V strednej a východnej Európe vznikol priestor, kde moderný priemysel vytvára príležitosti pre rozvoj vedy, výskumu, vzdelávania a uplatnenie poznatkov umelej inteligencie. Vyšehradské krajiny predstavujú úspešný model ekonomickej a sociálnej transformácie a pozitívny príklad pre reformujúce sa štáty.zhrnul domáce aj medzinárodné skúsenosti ekonomickej diplomacie Parízek.Kooperačnú burzu tradične organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) so zameraným na bilaterálne rozhovory, ponuky partnerstva, voľných výrobných kapacít a požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov slovenských a zahraničných podnikateľov. Nový rozmer prináša spolupráca ekonomickej diplomacie a rezortu hospodárstva pri podpore internacionalizácie malých a stredných podnikov.Podujatie je určené firmám a odbornej verejnosti s ťažiskom na strojársky, automobilový, elektrotechnický priemysel a energetiku v kontexte so stratégiou Slovenska pre Priemysel 4.0. Tohoročný 12. ročník sa sústreďuje na inovácie, elektromobilitu a spoluprácu krajín V4 v týchto oblastiach.