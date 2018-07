L. Parízek predstavil vo Viedni priority predsedníctva SR v OBSE

Lukáš Parízek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Bratislava 19. júla (TASR) - Efektívny multilateralizmus, prevencia konfliktov a ľudia - to sú tri z rámcových priorít, v ktorých duchu sa ponesie budúcoročné predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Vo viedenskom sídle tejto organizácie to vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady OBSE uviedol štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek.Tieto zámery budúceho smerovania, s ktorými Slovensko prichádza na pôdu OBSE, sú možno ambiciózne, ale ich výber je aj realistický, pokračoval v Hofburgu štátny tajomník.uviedol v tejto súvislosti Parízek.Cieľom Slovenska ako nadchádzajúcej predsedníckej krajiny OBSE je taktiež to, aby toto najväčšie regionálne zoskupenie v Európe s 57 účastníckymi štátmi zostalo platformou, ktorá posilní európsku a globálnu bezpečnosť.Dialóg považuje Parízek za jadro multilateralizmu. Je to jeden z najzákladnejších a najmocnejších nástrojov, ktorý máme:Kríza na Ukrajine by mala podľa štátneho tajomníka slúžiť ako varovanie.zdôraznil.konštatoval.uviedol Parízek na margo globálnych hrozieb.Slovenská republika je od januára 2018 súčasťou tzv. predsedníckej trojky OBSE. V prvom štvrťroku Slovensko predsedalo Fóru pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS) a počas celého roka 2018 vedie Stredomorskú kontaktnú skupinu (MCG).Predstavenie rámcových priorít je prvou oficiálnou prezentáciou smerovania slovenského predsedníctva v roku 2019.