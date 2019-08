L. Parízek prijal riaditeľa regionálnej kancelárie IOM Olu Henriksona

Na snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek (SNS) v stredu prijal riaditeľa regionálnej kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre EHS, EÚ a NATO Olu Henriksona. Hlavnými témami rokovania boli globálne migračné trendy a konkrétne možnosti riešenia problémov, ktoré so sebou prináša migrácia.Parízek ocenil doterajšiu úroveň spolupráce medzi SR a IOM pri riešení aktuálnych výziev. Týka sa to nielen kontroly neregulárnej migrácie, ale aj nastavovania pravidiel na kontrolovanú migráciu zahraničnej pracovnej sily, ktorú SR i ďalšie krajiny EÚ potrebujú.Henrikson vyjadril záujem na ďalšom posilňovaní dialógu so SR, prostredníctvom kancelárie IOM v Bratislave.V rámci diskusie došlo k zhode na tom, že migrácia je komplexný fenomén a globálna výzva, na ktorú sa dá najefektívnejšie reagovať spoločným úsilím všetkých relevantných aktérov. IOM v tomto procese zohráva dôležitú úlohu.