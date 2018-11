L. Praženková: Ústavní sudcovia majú byť odbornou a morálnou autoritou

Na archívnej snímke predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 20. novembra (TASR) - Kandidát na ústavného sudcu by mal byť odbornou a morálnou autoritou. Povedala to predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková v utorok po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.uviedla. Keby mala využiť svoju kompetenciu na návrh kandidátov, bude hľadať vo vodách odborných kapacít. Zatiaľ sa touto témou zaoberala len rámcovo.vyjadrila sa Praženková. Prioritou podľa nej ostávajú najmä kritéria, ktoré ustanovuje ústava.Pražeková ozrejmila, že v konečnom dôsledku rozhoduje parlament. Navrhnutý človek musí získať podporu poslancov a potom vyberá prezident. Oprávnenie navrhovať kandidátov má aj päť členov súdnej rady, na najbližšom zasadaní v pondelok (26.11.) sa Súdna rada SR pravdepodobne návrhom kandidátov venovať nebude. Praženková však nevylúčila, že do budúcna budú riešiť aj túto otázku.Prezident sa v tejto súvislosti v stredu (14.11.) stretol aj so zástupcami právnických komôr. Šéf Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec po stretnutí uviedol, že prípadní kandidáti na sudcov ÚS by mohli mať obavy z verejného vystupovania. Vo štvrtok (15.11.) sa stretol aj s dekanmi právnických fakúlt. Zhodli sa s prezidentom na tom, že na Slovensku máme dostatok vyzretých osobností na posty ústavných sudcov.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.