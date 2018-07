L. Sólymos: Ak sa potvrdia podozrenia, budem za maximálnu pokutu

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) bude za uloženie maximálnej pokuty v prípade, ak sa potvrdia podozrenia z porušovania envirolegislatívy pri výstavbe bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Šéf envirorezortu to vyhlásil v stredu po kontrolnom dni na stanovisku na bratislavskom Jarovskom ramene, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Ministri tak reagovali na nedávne podnety, ktoré upozorňujú na používanie nebezpečného stavebného materiálu pri výstavbe D4 a R7, a to v okolí Podunajských Biskupíc, Ivanky pri Dunaji a Jarovského ramena. V týchto prípadoch už začala polícia trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi."Osobne som hovoril s policajným krajským riaditeľom, ktorý mi potvrdil, že prebieha vyšetrovanie možného trestného činu environmentálneho charakteru, kde sa teraz čaká na rôzne analýzy expertov. Potom sa uvidí ako ďalej," podotkol Sólymos. Deklaruje, že hneď, ako vznikli pochybnosti, poslali na kontrolu Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Minister je za to, aby sa diaľnice na Slovensku stavali, avšak takým spôsobom, aby sa pri ich výstavbe neškodilo prírode. Pri jednom z kontrolovaných dodávateľov sa SIŽP už zaoberá podozrením, že predložená dokumentácia je v rozpore s informáciami, ktoré inšpektori získali počas obhliadky.Aj minister dopravy je za sankcie v prípade dokázania týchto porušení. Následne rozviazanie zmluvy s koncesionárom, ktorý D4 a R7 stavia, okomentoval, že každý rozchod manželstva stojí obrovské peniaze a čas. "My sa nechceme rozvádzať, my chceme, aby to dielo bolo dokončené v takej kvalite, ktorá je napísaná a bez environmentálnych záťaží, ktoré eventuálne môžu vzniknúť, a preto to kontrolujú oni a my a máme to na mesačných bázach," skonštatoval Érsek. Rezort dopravy opakovane vyzval stavebný dozor, aby detailne sledoval postupy výstavby obchvatu.Zástupca koncesionára Michal Lešňovský tvrdí, že materiály používané na výstavbu bratislavského obchvatu disponujú platnými certifikátmi kvality, zohľadňujúcimi všetky príslušné normy pre jeho použitie. Vhodnosť všetkých stavebných materiálov používaných na výstavbu je podľa neho pravidelne kontrolovaná nezávislými certifikovanými laboratóriami pre vylúčenie akéhokoľvek ohrozenia životného prostredia. "Výsledky chemických testov nepreukázali žiadne prekročenie zákonných limitov pre použitie týchto materiálov. Zatiaľ nebolo nič potvrdené a nemáme vedomosť, žeby sme porušili nejakú legislatívu či normy. Prebieha tu stály environmentálny monitoring," vyhlásil.Podnety, ktoré upozorňujú na používanie nebezpečného stavebného materiálu pri výstavbe D4 a R7, sa týkajú údajného vývozu kontaminovanej zeminy z bratislavských Nív na úsek stavby v okolí Podunajských Biskupíc a Ivanky pri Dunaji. Podozrenie je aj na používanie nebezpečného stavebného materiálu a stavebného odpadu pri výstavbe obchvatu v okolí Jarovského ramena. V oboch prípadoch už koná SIŽP a aj polícia.