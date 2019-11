L. Sólymos: Kandidátka Mosta-Híd nie je uzavretá, ja tam budem

Na archívnej snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 13. novembra (TASR) – Minister životného prostredia a člen predsedníctva Mosta-Híd László Sólymos bude na kandidačnej listine strany pre nadchádzajúce parlamentné voľby (29. 2. 2020). Potvrdil to pred stredajším rokovaním vlády.Na otázku, či sa Most pred voľbami ešte pokúsi s niekým spojiť po tom, ako Dobrá voľba Tomáša Druckera odmietla spoločnú kandidátku, Sólymos pripustil aj takúto možnosť.povedal šéf envirorezortu. Dohoda s SMK však podľa jeho slov už prakticky naisto padla.Zo súčasných ministrov, ktorí sú členmi Mosta-Híd, už na kandidátke nebude figurovať minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi.Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.