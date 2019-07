L. Sólymos požiadal štátnych ochranárov, aby znásobili svoje úsilie

Na archívnej snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 11. júla (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) požiadal štátnych ochranárov a inšpektorov životného prostredia, aby do konca roka znásobili svoje úsilie. Zvyšuje sa totiž množstvo podnetov, ktoré sa týkajú ťažby v chránených oblastiach. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.uvádza Sólymos v liste adresovanom riaditeľom jednotlivých správ národných parkov.Verejnosť Sólymos vyzval, aby sa v prípade podozrenia z ťažby v chránených oblastiach neváhala obrátiť na príslušnú správu národného parku. Najbližšie mesiace sú totiž podľa neho pre budúcnosť národných parkov kľúčové. Potom by mali vstúpiť do platnosti novely zákonov o ochrane prírody a o lesoch, ktorými sa má parlament zaoberať na septembrovej schôdzi.Ak parlament legislatívu schváli, plánovaná aj náhodná ťažba v národných parkoch bude podliehať súhlasu Štátnej ochrany prírody SR.dodal Sólymos. Do platnosti by mala vstúpiť 1. januára 2020.