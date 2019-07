L. Sólymos: V EIA sa má posudzovať to, čo sa bude aj realizovať

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) by mali smerovať projekty v takej forme, v akej sa budú realizovať. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), podľa ktorého postup podľa súčasných pravidiel zaťažuje celý aparát a stojí "obrovské peniaze". Zmenu chce dosiahnuť novým zákonom. Projekty by po novom mali byť konkrétnejšie a skrátiť sa má aj platnosť výstupov.opisuje minister. Ako príklad uvádza výstavbu diaľnice D4, v ktorej bolo takýchto zmien 20.Zákon by tiež mal urobiť poriadok v jednotlivých konaniach.vysvetľuje Sólymos.Novela má tiež podľa neho pri zachovaní transparentnosti a účasti verejnosti zabrániť zneužívaniu konania EIA.myslí si minister.Sám si však nie je istý, do akej miery sa zákonu podarí zneužívanie obmedziť.konštatoval.K zákonu má výhrady napríklad organizácia Via Iuris, ktorej hromadnú pripomienku podporilo 1605 signatárov. Návrhu zákona vyčíta, že nerieši konflikt záujmov spracovateľov správy o hodnotení EIA, ktorých platí investor. Sólymos argumentuje, že správu po spracovateľovi ešte kontroluje štátna inštitúcia.vysvetlil Sólymos.