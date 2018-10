L. Sólymos: Vítam rozhodnutie EP podporiť obmedzenie plastového odpadu

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) víta rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý v stredu (24.10.) podporil celoúnijný zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie. Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti. Verejnosť tiež vyzval, aby k obmedzeniu plastového odpadu prispela tiež.vyhlásil.Podľa ministra už Slovensko spravilo pre obmedzenie plastového odpadu viacero konkrétnych krokov.vymenoval minister. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, prioritou ministerstva je v súčasnosti nastavenie systému odpadového hospodárstva tak, aby jednotlivé kroky (výroba recyklovateľných plastov, predchádzanie vzniku na strane konečného používateľa, triedenie odpadu na strane konečného požívateľa a zabezpečenie spracovania) na seba nadväzovali.Sólymos tiež v letnom rozhovore pre TASR uviedol, že envirorezort pracuje na zákone, ktorý by mal obmedziť predaj jednorazových plastových výrobkov. Predbežný návrh by chcel mať pripravený do konca roka.Poslanci EP v stredu (24.10) súhlasili s tým, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety, ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, by na trhu EÚ mali prestať predávať od roku 2021. EP do pôvodného zoznamu zakázaných plastov, ktorý v januári navrhla Európska komisia, pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu. K návrhu musí ešte zaujať stanovisko Rada EÚ.