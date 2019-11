L. Sólymos: Znečistené ovzdušie sa netýka len envirorezortu

Na archívnej snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 28. novembra (TASR) - Problémy ohľadne znečistenia ovzdušia sa netýkajú len Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mali mať tiež svoju zodpovednosť. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) to uviedol na tlačovej konferencii na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie – Clean Air Forum. Konferencia sa koná v Bratislave od štvrtka do piatka (29. 11.).Sólymos súhlasí s eurokomisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vellom, že problém znečistenia ovzdušia sa netýka len MŽP." podotkol Sólymos. Na fórum boli podľa jeho slov pozvaní všetci ministri. Tí však neprišli.Verí, že konferencia prinesie závery, na ktorých bude možné stavať v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia aj v budúcnosti. "uviedol šéf rezortu.Sólymos pripomenul, že Slovensko robí určité kroky na zlepšenie kvality vzduchu. Spomenul kotlíkovú dotáciu, zavádzanie nízkoemisných zón v obciach a mestách a tiež prísnejšie emisné limity pre stredne veľkých znečisťovateľov.Fórum zorganizovalo MŽP SR spolu s Európskou komisiou. Diskutovať sa bude hlavne o zlepšení kvality ovzdušia. Po prvýkrát sa konferencia uskutočnila v roku 2017 v Paríži.