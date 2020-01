L. Sólymos: Zonácia TANAP-u sa nepodarí do konca pôsobenia tejto vlády

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 3. januára (TASR) - Zonáciu Tatranského národného parku (TANAP) sa pravdepodobne nepodarí vyhlásiť do konca funkčného obdobia tejto vlády, hoci bolo všetko veľmi dobre rozbehnuté. Povedal v rozhovore pre TASR podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Pôvodne chcel predstaviť zonáciu do konca tohto roka. Teraz termín odhadovať nechce.skonštatoval Sólymos.Podľa vlastných slov sa osobne stretol s jednotlivými aktérmi a zdôraznil, že pri procese zonácie sa stretáva veľa záujmov, či už zástupcov cestovného ruchu, samotných obcí a miest, ako aj majiteľov pozemkov a urbariátov.niektorí vlastníci zmenili názor.Najväčším problémom sú podľa Sólymosa ceny pozemkov.poznamenal.Ministerstvo životného prostredia pripomína, že cieľom zonácie TANAP-u je nastaviť jasné pravidlá pre všetkých – pre ochranu prírody, pre vlastníkov pozemkov, pre cestovný ruch, pre obce a mestá aj pre podnikateľov.Novú zonáciu TANAP-u sa pokúsil prijať už prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Proti návrhu sa však zdvihla vlna kritiky. Práce na zonácii sa opäť rozbehli po obnovení envirorezortu počas pôsobenia Ivety Radičovej. Exminister za Most-Híd József Nagy však po páde vlády v roku 2012 oznámil, že túto otázku bude musieť doriešiť nová garnitúra. Nepodarilo sa to nakoniec ani tej a zonáciu nedokončil ani Sólymosov predchodca Peter Žiga (Smer-SD). Proti urýchleniu zonácie TANAP-u je napríklad Asociácia slovenských kúpeľov.