L. Tichý: Mám záujem naďalej pôsobiť ako prokurátor GP SR

Bratislava 10. júna (TASR) - Bývalý zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR a bývalý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý má záujem naďalej pôsobiť ako prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR, a to na legislatívnom odbore. TASR to v pondelok potvrdil Tichý, ktorý v minulosti na tomto odbore pracoval približne tri roky.povedal Tichý, ktorý bol prvým námestníkom generálneho prokurátora od roku 2005 do roku 2013.K textovej komunikácii s obvineným a obžalovaným podnikateľom Marianom K. sa Tichý nechcel vyjadrovať, podľa jeho slov vzhľadom nato, že doteraz nie sú v prípade Mariana K. skončené všetky prípravné konania. Na strane druhej však nepoprel, že v roku 2017 s Marianom K. občasne komunikoval.zdôraznil Tichý. Podľa jeho slov príkladom je aj časť medializovanej komunikácie, kde podnikateľ píše o. Bola nevyžiadaná a podnikateľ podľa slov Tichého "vypisoval, o čom on sám chcel".povedal ďalej Tichý.uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Odstúpenie Tichého z jeho doterajšej funkcie nedávno potvrdil riaditeľ akadémie Peter Hulla. Podnet na preverenie pôsobenia Tichého v Justičnej akadémii podala ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd) Nadácia Zastavme korupciu. Dôvodom bola jeho komunikácia s obvineným Marianom K. Nadácia poukazovala na to, že prokurátor Tichý mal komunikovať s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Obsahom komunikácie malo byť sledovanie novinárov. Malo sa tak stať krátko pred vraždou novinára a jeho snúbenice.