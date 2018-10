Ľ. Vážny chce upraviť vymeriavací základ na dôchodkové poistenie

Ľubomír Vážny, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie by mal byť upravený v zákone. Uvádza sa to v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu v pléne predniesol Ľubomír Vážny (Smer-SD). Zmeny v novele navrhujú aj ďalší poslanci koaličného Smeru-SD či nezaradený poslanec Jozef Mihál. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyslovil súhlas so všetkými prednesenými návrhmi.Súčasná právna úprava podľa Vážneho obmedzuje len vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje však maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. "" priblížil Vážny.Poslanci Smeru-SD Róbert Madej a Jozef Ježík v pozmeňujúcom návrhu zasa navrhujú zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností Sociálnou poisťovňou so všeobecnou právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Podľa nich je neopodstatnené, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi po tom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia, teda tretí deň po uložení zásielky.skonštatoval Madej. Šéf rezortu práce Ján Richter reagoval s tým, že ide o technický problém, ktorý si vyžiadal život, a tento návrh podporuje.Poslanec Jozef Mihál súčasne predniesol pozmeňujúci návrh, ktorým by sa malo zabezpečiť, aby pravdepodobný denný vymeriavací základ pri ďalšom dieťati nebol nižší ako denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské. Richter skonštatoval, že takýchto prípadov môže byť veľmi málo, napriek tomu k návrh zaujal súhlasné stanovisko.deklaroval minister práce.