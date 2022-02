L. Vráblicová a P. Topoľský predvádzajú „plnokrvný herecký koncert“

Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave uvedie v sobotu 12. februára slovenskú premiéru komornej komédie Sex pre pokročilých. Autorkou vo svete často uvádzanej hry je oceňovaná kanadská dramatička Michele Rimlová. V "trpko smiešnej inventúre 25-ročného manželského života" v réžii Michaela Vyskočániho účinkujú Lucia Vráblicová a Pavol Topoľský.



"Pandémia nebola vľúdna pre divadelné prostredie, aj tento projekt sme museli termínovo posúvať práve pre pandémiu. Veríme, že v sobotu sa dočká oficiálnej verzie a začneme ním brázdiť našimi, ale mimobratislavskými scénami," uviedla v stredu na tlačovej konferencii generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová.



"Je to zaujímavý, vtipný a veľmi ľudský príbeh o manželstve po 25 rokoch a o tom, ako sa manželská dvojica rozhodne dať vzťahu novú energiu, novú náplň," priblížil pre TASR dramaturg Svetozár Sprušanský. "Dlho sme sa pokúšali o to, aby sme získali práva na uvedenie," poznamenal s tým, že hra ponúka skvelé príležitosti pre dvoch protagonistov. "V čase koronakrízy sme uvažovali o tom, že by sme chceli priniesť tri komorné komediálne tituly do repertoáru Novej scény a dať priestor našim interným hercom," podčiarkol dramaturg. Hru vyberal s jasným zámerom pre konkrétnu dvojicu z umeleckého súboru Luciu Vráblicovú a Pavla Topoľského.

"Po prečítaní textu som jednoznačne pochopil, že je to veľmi inteligentná komédia, ktorá vôbec nepláva po povrchu. Je to text plný krásneho, láskavého humoru, plný irónie života, veľmi ľahkým spôsobom odhaľuje intímne a tragikomické pocity hlavných postáv," komentoval divadelnú novinku v DNS debutujúci režisér Vyskočáni.

"Je to plnokrvný herecký koncert, rekapitulácia toho, čo by sme chceli, keby, toho ako žijeme, keby, ale aj toho ako prekonať zaužívané koľajnice našich životných stereotypov, ako život po dlhom období spolužitia znovu naštartovať," dodáva Sprušanský.