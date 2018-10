L. Yar: Situácia sa na osi Ankara - Brusel čiastočne mení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 3. októbra (TASR) – Zrušenie finančnej pomoci pre Turecko bolo reakciou Európskeho parlamentu (EP) na nedostatočný pokrok v napĺňaní podmienok v oblasti predvstupových rokovaní. Europoslanci tak reagovali na stav, ktorý bol aktuálny najmä na prelome rokov 2017 a 2018. Pre TASR to uviedla analytička portálu euractiv.sk Lucia Yar.konštatovala analytička.Druhým zásadným momentom je podľa nej to, že krajina od leta bojuje s intenzívnou menovou a finančnou krízou, pre ktorej riešenie je zahraničná pomoc kľúčová.vysvetlila Yar.Navyše poukázala na nedávne výroky tureckého prezidenta, ktorými Erdogan naznačil, že vzťah s Európou sa pomaly zlepšuje a Turecko chce splniť posledných šesť kritérií, ktoré by umožnili liberalizáciu víz s Európskou úniou. Posunúť sa chce aj vo vyjednávaniach o colnej únii.uviedla. Domnieva sa však, že naďalej bude trecou plochou medzi stranami otázka ľudských práv a dodržiavanie demokratických princípov, za ktoré Brusel neustále Ankaru kritizuje.uzavrela Lucia Yar.V novembri 2017 sa Európsky parlament a Rada EÚ v rámci rokovaní o rozpočte rozhodli uložiť do rezervy 70 miliónov eur z predvstupových fondov pre Turecko. Výročná správa Európskej komisie o Turecku, ktorá bola zverejnená 17. apríla, však dospela k záveru, že "Turecko sa výrazne odklonilo od Európskej únie, najmä v oblastiach právneho štátu a základných práv a oslabením účinných kontrol a rovnováhy v politickom systéme".Poslanci EP sa preto v utorok rozhodli zrušiť finančnú pomoc. Správu podporilo 544 poslancov, 28 boli proti a 74 sa zdržalo hlasovania. Podporili tak návrh opravného rozpočtu, v ktorom eurokomisia navrhuje presunúť 70 miliónov eur vyčlenených pre Turecko na posilnenie nástroja európskeho susedstva.