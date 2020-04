La Garduña. Andalúzska mafia, ktorá možno vôbec neexistovala!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Stredovek je pro nás do značnej miery zahalený tajomstvom. Nie nadarmo sa tomuto obdobiu hovorí doba temna. A práve až do stredoveku je možné vystopovať začiatky jednej utajenej mafiánskej organizácie, ktorá možno vôbec neexistovala. O to viac je jej príbeh tajomnejší.Mafia je všeobecné označenie pre organizovanú skupinu, ktorá operuje často mimo zákon, drží v rukách neoficiálnu nadvládu nad určitým územím, svojich priaznivcov odmeňuje a zradcov tvrdo trestá. Najznámejšia mafia, ktorá reálne existovala (a dodnes existuje) je sicílska mafie. S mafiou samozrejme máme spojené predovšetkým romantické predstavy New Yourku, Chicaga a ďalších veľkých miest USA 20. a 30. rokov 20. storočia a mená ako Al Capone alebo Lucky Luciano.Trochu stranou stojí organizácia s názvom La Garduña, ktorá vznikla v období stredoveku na území španielskej Andalúzie. Klasické mafiánske praktiky sa v nej miešajú so stelesnením tradičných postáv o slobodomurároch – v podstate o oboch týchto organizáciách kolujú po svete konšpiračné teórie. Prvá informácia o mýtickej mafii La Garduña pochádza z diela Víctora de Fereala s názvom Misterios de la inquisición española y otras sociedades secretas de España (Tajomstvo španielskej inkvizície a ďalších tajných spoločností Španielska) z roku 1850. A práve tam posledná stopa historikov končí.Podľa zástancov teórie o reálnom základe La Garduñy išlo o organizovanú skupinu, ktorá vznikla na základoch väzenského gangu. Mala byť založená okolo roku 1417 a údajne mala na starosti "špinavú robotu" nechválene známej inkvizície. Iné špekulácie hovoria dokonca o tom, že La Garduña vytvorila základy pre najznámejšiu taliansku mafiu Cosa Nostra, ‘Ndrangheta a Camorra.Ktorá teória je pravdivá sa asi nedozvieme, ale práve na základe La Garduña vznikol aj dramatický seriál. Ten rozpráva o vplyve organizácie predovšetkým v andalúzskej Seville po morovej epidémii a taktiež o monopole, ktorý mala pri obchodovaní s Amerikou. Na pozadí spoločenských nepokojov a sociálnych nespokojností obyvateľov sa odohrávajú príbehy jednotlivcov, ktorí sa s La Garduñou buď snažia bojovať alebo sú jej súčasťou. V roku 2019 vznikla v podarí druhá, šesťdielna séria seriálu, ktorú si môžu pozrieť aj slovenskí diváci.Do akej miery je tento seriál postavený na skutočnostiach si môžete spraviť vlastný úsudok a to každý štvrtok odŠpanielska mysteriózna dráma vás určite vtiahne do deja už svojim prvým dielom.Informačný servis