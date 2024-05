La Gioia oslávi 15 rokov na scéne Koncertmi pod hviezdami

Slovenská formácia operného popu La Gioia pripravuje unikátne turné po slovenských hradoch a zámkoch pri príležitosti 15. výročia účinkovania tria pod názvom Koncerty pod hviezdami 15 rokov s vami. Turné začínajú 5. júla na Beckove, deň nato vystúpia na Spišskom hrade, ďalšími zastávkami budú zámok v Hlohovci (17. 7.), Chateau Gbeľany (18. 7.), kaštieľ Divín (19. 7.), hrad Slovenská Ľupča (20. 7.), Bojnice (21. 7.) a hrad Nitra (12. 9.). 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Anna Olvecká.





La Gioia znamená v taliančine radosť a o ňu sa formácia prichádza podeliť s fanúšikmi tohto hudobného žánru. Trio tvoria Peter Ševčík (barytón), Matej Vaník (tenor) a Martin Vetrák (tenor). Hosťovať s kapelou budú Miroslav Dvorský, Sisa Sklovská a Ivana Regešová.Unikátom vystúpení na tohtoročnom turné bude holografické javisko. Hoci vo svete je to bežný jav, na Slovensku to bude práve La Gioia, ktorá divákom prinesie tento nevšedný zážitok. Holografia ako technológia si pomaličky získava čoraz väčšiu priazeň.Počiatky vzniku La Gioia sa datujú do roku 2006, keď Peter Ševčík objavil na hudobnej scéne skupinu Il Divo. Práve táto formácia podnietila vznik La Gioia. Dvaja operní a jeden popový spevák, dvaja barytonisti a jeden tenor sa stali pop-operným triom La Gioia. Začali upravovať známe populárne piesne a spievať ich operným štýlom. Keďže nechceli byť iba vernou kópiou Il Divo, začali prerábať známe slovenské a české populárne piesne, čo sa stretlo s veľkým záujmom. Piesne sú nahraté v talianskom, anglickom, českom a ruskom jazyku. Trio má dnes na konte desať albumov a jedno DVD.