La Liga je top prioritou, povedal Zidane o cieli v novej sezóne

Na archívnej snímke Zinedine Zidane.

Madrid 24. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa v nadchádzajúcej sezóne budú prioritne sústrediť na úspech v španielskej La Lige. V stredu to povedal kouč "bieleho baletu" Zinedine Zidane. Real čaká na triumf v súťaži od sezóny 2016/2017.cituje agentúra AFP Zidana.Španielsky veľkoklub je v prebiehajúcej sezóne bez matematickej šance na titul. Päť zápasov pred koncom ligy stráca na lídra súťaže Barcelonu nedostihnuteľných 16 bodov.vyjadril sa Zidane na adresu katalánskeho rivala.Pred letným prestupovým obdobím sa v Madride očakáva niekoľko transferov. Na odchode z klubu by mal byť Gareth Bale, posilniť útočnú silu by naopak mohol Eden Hazard.vyjadril sa Zidane k očakávaným zmenám v kádri.