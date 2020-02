La Ligu čaká ďalšie El Clácico, Real Madrid chce proti Barcelone prerušiť nepriaznivú sériu

Boj o prvé miesto

Real potrebuje priaznivcov

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid by chceli vo víkendovom ligovom El Clásicu doma proti FC Barcelona opäť naskočiť na "víťaznú vlnu". Zverenci trénera Zinedina Zidana totiž prehrali posledné dva súťažné zápasy, z ostatných piatich meraní síl až trikrát odchádzali ako zdolaný tím. "Nedeľňajší duel vidím ako šancu na zmenu a na to, aby sme šťastenu naklonili na našu stranu," myslí si francúzsky kouč Realu."Áno, teraz sme zažili niekoľko prehier, ale v nedeľu máme veľkú šancu to zmeniť," pokračoval. "Biely balet" počas uplynulého víkendu prehral v najvyššej domácej súťaži na pôde Levante (0:1) a v stredu dokonca pred vlastnými fanúšikmi podľahol v prvom súboji osemfinále Ligy majstrov anglickému Manchestru City 1:2. V tabuľke La Ligy je Real druhý dva body za nedeľňajším súperom.Madridský klub ťahá šnúru troch súťažných duelov bez víťazstva, čo sa mu v tejto sezóne stalo len druhýkrát. V decembri však v domácej lige trikrát remizoval s ťažkými súpermi - Valenciou , FC Barcelona a Bilbaom . Celkovo v aktuálnom ročníku Real prehral len päťkrát - okrem ostatných dvoch neúspechov podľahol v domácom pohári San Sebastiánu, v lige neuspel s Malorkou a v LM na pôde parížskeho Saint-Germain. "Za ostatné tri či štyri mesiace sme dosiahli viacero dobrých výsledkov, veci sa pohli vpred. Teraz sme raz remizovali a dvakrát prehrali, takže prežívame ťažšie chvíle. Viac ako predtým však musíme zostať jednotní a silní, tvrdo pracovať a v nedeľu máme možnosť to zmeniť," zdôraznil Zidane.Kouč Realu pred El Clásicom vyzval fanúšikov svojho tímu, aby nestrácali vieru. "Potrebujeme ich podporu. V ostatných troch zápasoch sme hrali dobre, ale nedosiahli sme želané výsledky. V nedeľu potrebujeme našich priaznivcov, aby nás podporili," poznamenal.Real v nedeľu nastúpi proti súperovi, ktorého zatiaľ naposledy zdolal v roku 2017 doma v španielskom Superpohári. V lige zatiaľ naposledy zvíťazili Madridčania na vlastnom štadióna nad FC Barcelona v roku 2014. "Bude to ďalší skvelý zápas týchto súperov," myslí si pred víkendom Zidane.