Laboratórny modul Nauka sa spojil s Medzinárodnou vesmírnou stanicou

Dlho odkladaný ruský laboratórny modul sa vo štvrtok spojil s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS) . Modul Nauka sa pripojil k stanici v automatickom móde po osemdňovej ceste z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane a sérii manévrov.

Kontakt s ISS o 13:29 greenwichského stredného času (14:29 stredoeurópskeho letného času) potvrdila ruská vesmírna agentúra Roskomos.

Výstupy do vesmíru

Viac priestoru pre experimenty

29.7.2021 (Webnoviny.sk) -Nauka je prvý nový modul v ruskej časti ISS od roku 2010. V pondelok sa od stanice odpojil starší modul Pirs, aby pre Nauku uvoľnil miesto. Ruskí členovia posádky ISS vykonali v rámci prípravy na príchod Nauky dva výstupy do vesmíru, aby spojili káble.Po spojení modulu a ISS bude potrebné vykonať viacero ďalších manévrov, vrátane 11 výstupov do vesmíru začínajúcich v septembri, aby bol pripravený na prevádzku.Vyslanie 20-tonového modulu, ktorý má poskytnúť viac priestoru pre vedecké experimenty a priestor pre posádku, niekoľkokrát odložili pre technické problémy. Pôvodne mal letieť do vesmíru už v roku 2007.V roku 2013 odborníci našli kontamináciu v jeho palivovom systéme, čo viedlo k dlhej a nákladnej náhrade. Modernizáciou a opravami prešli aj ďalšie systémy modulu. Tento rok bol let naplánovaný na 15. júla, to zase preložili na 21. júla pre opravu bližšie nešpecifikovaných chýb.Na ISS je v súčasnosti trojica astronautov z NASA - Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthur, Rusi Oleg Novickij a Pjotr Dubrov, Japonec Akihiko Hošide a Francúz Thomas Pesquet z Európskej vesmírnej agentúry.